VENEZIA - Un bando di 4 milioni di euro per le vecchie stufe. Su proposta dell'assessore all'Ambiente, la Giunta regionale del Veneto ha approvato un nuovo bando, dotato di 4 milioni di euro, per la concessione di contributi destinati alla rottamazione e acquisto di impianti termici domestici a combustione di biomassa legnosa. «Riproponiamo anche per il 2024 un incentivo che e una vera opportunita per le famiglie - dice l'assessore - ma ovviamente ha come scopo anche quello del risanamento dell'aria. Infatti la principale fonte di inquinamento da PM10 nel nostro territorio è proprio il riscaldamento domestico, raggiungendo valori percentuali vicini al 70%». Proseguono dunque le iniziative sviluppate in oltre settanta misure predisposte dalla Regione Veneto nell'ambito del proprio piano aria.