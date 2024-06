Valeria Golino: «A Scamarcio voglio ancora bene ma ora ho un fidanzato più giovane. Non ho figli ma oggi sono sollevata»

Nelle sale esce la seconda parte di L’arte della gioia, dal romanzo di Goliarda Sapienza, di cui Valeria Golino è regista. Una regista, almeno così si descrive al Corriere della Sera «amorevole. Amo i miei attori, non lo faccio per tattica. Piccoli cazziatoni li faccio ogni tanto, a volte è l’attore che te lo chiede».Giocando con la protagonista del film, Modesta, Valeria confessa che rispetto a prima, «forse oggi non ho bisogno di sembrare più bella o più brava di quello che sono. Ho capito che non si può piacere a tutti, mentre prima era un mio desiderio infantile. Ho guadagnato il diritto a non giustificarmi».