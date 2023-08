TREVISO - La città dei master, dei corsi post laurea ad altissima specializzazione con un occhio rivolto agli studenti stranieri. Tiziana Lippiello, rettrice di Ca' Foscari, dopo aver firmato l'accordo che spalanca la strada dei corsi veneziani in terra trevigiana verso la nuova sede all'Appiani- Turazza, grande complesso nel cuore del centro storico disponibile a partire dalla fine del 2025 (anche se il sindaco Mario Conte dice che tutto potrebbe essere anticipato alla fine del 2024), indica anche gli obiettivi dell'ateneo. Che sono alti ed ambiziosi. Oggi i corsi di Ca' Foscari a Treviso contano 1500 studenti. Il traguardo è come minimo raddoppiarli. E la nuova casa è il posto adatto per rilanciare l'offerta veneziana nella Marca.