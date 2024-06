Università di Padova, tra i primi 50 atenei al mondo per l'attenzione alla sostenibilità

PADOVA - Sono stati pubblicati oggi i risultati del THE University Impact Rankings, la classifica elaborata dall’agenzia Times Higher Education (THE) che fotografa la capacità delle università di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals - SDGs), definiti dall'ONU quale strategia per ottenere un futuro migliore e più sostenibile per tutti. L’agenzia THE ha per prima colto l’aspetto strategico dell’Agenda 2030 istituendo, dal 2019, il ranking THE Impact che ha lo scopo di supportare la partecipazione delle Università a un processo virtuoso e complesso di cambiamenti, con impatti misurabili e duraturi a livello locale e globale. THE Impact Rankings valuta gli atenei su ognuno dei 17 SDGs a cui si aggiunge una classifica complessiva finale. Quest’anno sono state 2.152 università da 115 paesi diversi, 26% in più rispetto alla scorsa edizione.