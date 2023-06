La Treviso-Ostiglia al terzo posto dell'Oscar del cicloturismo. Meta preferita per i ciclisti è il Trentino

«Niente è paragonabile al semplice piacere di un giro in bicicletta». Sono parole del 35esimo presidente degli Stati Uniti, John Fitzgerald Kennedy. Parole che sembrano essere condivise anche dai cittadini del Nordest, tra i quali ci sono tantissimi appassionati di ciclismo. Non solo quello agonistico, ma anche della tranquilla gita in bicicletta da fare la domenica assaporando le bellezze del territorio. Una passione che non solo ha fatto meritare alla Treviso-Ostiglia il terzo posto nell'ottava edizione dell'Oscar italiano del cicloturismo, ma che comporta anche un ritorno economico.