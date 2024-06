PADOVA - La Guardia di finanza di Padova individua una truffa da 450 mila euro nell'ambito di proposte d'investimento finanziario. Le persone truffate lamentavano di aver ricevuto da numeri stranieri, tramite messaggistica, innumerevoli proposte di investimenti finanziari su prodotti remunerativi. In un secondo momento le vittime, persuase a sottoscrivere tali investimenti, ottenevano bonifici verso conti bancari italiani ed esteri. Trascorso un lasso temporale in cui i presunti malfattori mostravano ai malcapitati i profitti da loro fittiziamente maturati, questi ultimi ne richiedevano l’incasso. A questo punto, i truffatori eccepivano che la liquidazione dei profitti, in continua crescita, era subordinata al pagamento di tasse che ne avrebbero consentito lo sblocco e il successivo accredito sul conto corrente degli investitori.