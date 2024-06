MESTRE - Degrado, sbandati e, giurano i residenti, anche prostitute (trans) che utilizzano la fontana di via Piave, con le statue bronzee dell’artista Gianni Aricò, come “base” per adescare i clienti, consumare alcolici e bivaccare. Un fenomeno, quello della prostituzione su strada, ormai quasi assente sul territorio mestrino, da quando, complice la pandemia ma soprattutto i controlli e il nuovo regolamento di polizia locale, le prostitute hanno cominciato a esercitare “indoor” negli appartamenti da loro regolarmente abitati in zona e non più sulla pubblica via. I residenti che abitano nei condomini adiacenti alla fontana e i gestori dei locali hanno immortalato alcune scene “notturne” ma anche serali di degrado e stanno raccogliendo le firme per presentare una diffida al Comune.

LA PETIZIONE

«Abbiamo acquistato casa qui un paio di anni fa - spiega un inquilino di via Piave - e non ci aspettavamo di trovare persone che si prostituiscono in strada, anche la sera presto. La presenza della fontana invita a bivaccare, infatti oltre a due-tre prostitute stazionano lì anche tossicodipendenti e sbandati. Una prostituta è stata anche rapinata mentre era a terra incosciente e seminuda. Arrivano tutte da via Carducci, dove hanno un appartamento. Chiediamo qualche controllo in più ora che arriva l’estate e si avrebbe piacere di passeggiare per strada fino a tardi. È una brutta situazione anche per i tanti turisti nei b&b della zona, oltre che per le famiglie. Abbiamo raccolto già una 60ina di firme da residenti ma anche da attività come il Grand Central, il ristorante cinese e Crescente in via Carducci e, se necessario, presenteremo una diffida al Comune».

I NUMERI DEI CONTROLLI

«Il problema della prostituzione su strada - spiega l’assessore Pesce - è stato sostanzialmente debellato da quando esiste il nuovo regolamento di polizia locale, che prevede multa e Daspo per chi esercita e per i clienti e funge da deterrente. Quando la sanzione arriva a casa, ci si pensa due volte prima di rifarlo. Monitoriamo l’area costantemente, i residenti possono rivolgersi a noi per chiedere più controlli ma mandiamo pattuglie costantemente. Siamo ben lontani dalla situazione di 15 anni fa, quando nelle vie laterali di via Piave era interdetto l’accesso ai non residenti dalle 22 alle 10 proprio per disincentivare la prostituzione». Secondo i dati della polizia locale, la prostituzione su strada nel territorio di Venezia è ai minimi storici: si è passati da circa 150/200 “passeggiatrici” tra Mestre e Marghera a una decina attuali, che esercitano prevalentemente in casa. Tra queste c’è una trans di nazionalità peruviana, che abita in via Carducci: una di quelle immortalate nelle foto degli abitanti del rione. Oltre a lei, altri “volti noti”, più per il degrado che per il meretricio, sarebbero due cittadini cubani che bivaccano sulla fontana e alcune cittadine dell’est Europa in via Fratelli Bandiera.