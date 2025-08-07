Terza corsia nel 'tratto maledetto' della A4, via al maxi ampliamento da Portogruaro a San Donà: arriverà a fine 2030. Il piano da un miliardo

TRIESTE - Sospinta dal borìn che sferza i caffè in piazza Unità d’Italia, la terza corsia dell’A4 fa un balzo verso il 2030. Finalmente anche lungo i 25,3 chilometri tra Portogruaro e San Donà di Piave, meglio noti come “tratto maledetto” della Venezia-Trieste («Ma i dati dicono che è un’esagerazione giornalistica», puntualizza Marco Monaco, presidente di Società Autostrade Alto Adriatico).

La procedura di progettazione esecutiva e costruzione dell’ampliamento è infatti stimata in cinque anni e mezzo a partire dall’aggiudicazione al Consorzio Stabile Eteria, sancita dalle firme dell’amministratore delegato Vincenzo Onorato e del presidente del Friuli Venezia Giulia, nonché commissario delegato all’emergenza, Massimiliano Fedriga, presente anche l’assessore regionale Francesco Calzavara per conto del Veneto.

Terza corsia sul 'tratto maledetto' della A4, i sindaci: «Opera strategica attesa da anni, ora avanti con quelle complementari»