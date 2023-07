TREVISO - Formazione integrata con futuri preti e laici (e laiche) seduti sugli stessi banchi di scuola. Una rivoluzione colta subito al volo da Anna, una ventenne di Santa Maria di Sala (Venezia), prima iscritta, che si è voluta cimentare in questa nuova avventura e che dal prossimo settembre siederà in aula insieme a giovani che provengono da altri percorsi di vita, cogliendo così l'opportunità di avere un titolo curricolare che magari le consentirà in futuro di diventare docente di religione. La grande novità nel panorama delle facoltà teologiche del Triveneto, è frutto di una iniziativa partita dall'Istituto Giuseppe Toniolo che risponde a una crescente necessità vissuta nel territorio e che pone Treviso come prima tessera di un mosaico più grande.



IL PERCORSO

Una passo importante per il comprensorio diocesano di Treviso e Belluno-Feltre, reso possibile dalla riforma della Costituzione apostolica "Veritatis gaudium", introdotta nel 2017 da Papa Francesco che ha permesso la presenza a lezione, letteralmente "gomito a gomito", di chi ha scelto per sé un futuro da presbitero e di coloro che, invece, vorranno mettere a frutto la propria formazione unicamente in ambito professionale, come ad esempio l'insegnamento della religione cattolica. Al termine del percorso di studi, infatti, con il baccalaureato in Teologia si possono conseguire altri titoli accademici come ad esempio il dottorato. «Quello che è stato realizzato è frutto di un lavoro durato alcuni anni -spiega don Stefano Didonè, pro-direttore dell'Istituto teologico diocesano- Si tratta di un'apertura che era attesa da tempo perchè il rinnovamento della scuola non passa solo per la cultura e le nozioni, ma anche attraverso il dialogo e il confronto fra persone che possono portare e condividere diverse esperienze e differenti culture». «In aggiunta, il venir meno della separazione fra studenti laici e religiosi rappresenta una novità che porterà una ventata d'aria fresca ai nostri chiostri che sono sempre stati abitati unicamente da seminaristi o candidati a esserlo» ha spiegato ancora don Didonè.



NUOVA RIFORMA

Lo studio teologico esiste da oltre cinquant'anni, in pratica dalla riforma attuata nel corso del Concilio Vaticano II: quella stessa riforma che ha rappresentato la grande svolta del secolo scorso nella preparazione cattolica. Ora l'introduzione di una "convivenza" in una sorta di studio integrato e completo: nel passato erano già presenti figure femminili, ma tutte di tipo religioso o comunque sempre all'interno di una scelta di vita consacrata come, ad esempio, le cooperatrici pastorali diocesane. Secondo il pro-direttore dell'istituto, «l'aspetto più importante è che ora le lezioni saranno aperte anche a coloro che sono semplicemente alla ricerca di conoscenza. Certamente sarà richiesta una preparazione di base, ma anche chi è puramente interessato alle materie teologiche può intraprendere questo percorso». «Con questa iniziativa si mostra quindi un volto diverso della Chiesa -ha concluso il prelato- Ci saranno più ragazzi e ragazze che potranno crescere e imparare insieme, in un cammino della durata di 5 anni che porterà un arricchimento reciproco, ma anche valore aggiunto alla città e alle tre diocesi coinvolte.