VENEZIA - Per quest'anno ci ha messo una pezza, ma per gli anni successivi il Comune di Venezia non ha alcuna intenzione di privarsi di 13-14 milioni di introiti tributari preziosi per il mantenimento della città, del vasto territorio circostante e per garantire servizi di qualità a chi ci abita.

Così, pur con il voto contrario delle opposizioni, il Consiglio comunale lagunare ha deliberato ieri una variazione di bilancio che da una parte prende atto della sentenza del Consiglio di Stato, ma dall'altro dà mandato al sindaco Luigi Brugnaro e alla sua giunta di riaprire il tavolo tecnico per la reintroduzione dell'Addizionale comunale sui diritti d'imbarco, istituita dallo Stato nel 2001 e riscossa dal primo aprile 2023 dal Comune di Venezia e a carico dei passeggeri in partenza dall'aeroporto Marco Polo: 2 euro e 50 centesimi ciascuno.