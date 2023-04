PADOVA - Se passeggiando per la città ci si imbatte in alcuni campanelli contornati in rosa, si deve sapere che dall’altra parte c’è qualcuno che non vede l’ora di scambiare qualche parola non appena il campanello suona. Potrebbe sembrare insolito conversare con sconosciuti; eppure l’iniziativa “Citofoni Rosa” dell’artista padovano Antonio Irre sta riscontrando molto successo, tanto che al momento sono già una decina gli aderenti all’iniziativa nella provincia di Padova.