UDINE - Quattro chiamate da parte di Patrizia, la prima alle 13.29 di venerdì, le successive nell’arco di altri 4-5 minuti, di cui la seconda andata a vuoto. In quegli attimi la sala operativa del 112 inizia a mettere in moto i soccorsi affidando ai Vigili del fuoco il coordinamento. Poi la situazione precipita. «Dai primi accertamenti, tutto si è svolto in un arco temporale che si può quantificare grossolanamente in mezz'ora. Da una situazione di apparente tranquillità a quel tumultuoso scorrere del fiume Natisone che li ha travolti» ha spiegato il Procuratore di Udine, Massimo Lia, annunciando ieri in conferenza stampa che il fascicolo informativo aperto sulla tragedia di Premariacco ora diventa inchiesta per omicidio colposo, sempre al momento a carico di ignoti, perché, ha aggiunto «in queste vicende, per procedere bisogna configurare responsabilità di tipo omissivo, non commissivo».