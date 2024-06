PREMARIACCO - Quarta giornata di ricerche per il 25enne Cristian Casian Molnar, il terzo giovane disperso nelle acque del Natisone da venerdì 31 maggio. In tutto sono cinquanta i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni, oggi particolarmente complesse per il maltempo e l'aumento del livello dell'acqua del fiume, che rende difficili le perlustrazioni. Su un raggio d'azione di 7 km a valle dall'ultimo avvistamento un'ampia squadra di pompieri si sta muovendo via terra, acqua e dall'alto con elicotteri e droni. Dal campo base allestito in via Mercato Vecchio a Orsaria parte il coordinamento delle squadre di vigili del fuoco, volontari della Protezione civile e forze dell'ordine, decisi a scandagliare ogni anfratto del fiume per riportare Cristian alla sua famiglia.