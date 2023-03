PADOVA - Tra le città con più di 200mila abitanti, Padova è quella che spende di più in favore delle attività sportive praticate dai suoi cittadini davanti a Trieste. Il doppio di Venezia (che è comunque quarta in Italia) e 10 volte in più rispetto a Messina. Con 55,58 euro pro capite all'anno (i dati sono del 2021), Padova è in vetta nella graduatoria della città "amiche dello sport" A metterlo nero su bianco è uno studio di Openpolis, la fondazione indipendente e senza scopo di lucro che promuove progetti per l'accesso alle informazioni pubbliche, la trasparenza e la partecipazione democratica. Fondazione che ha analizzato le voci di bilancio che i Comuni italiani dedicano allo sport di base. Nello specifico a essere state prese in considerazione sono state non le spese per le infrastrutture, ma i fondi che vengono destinati alle società sportive e alle famiglie che praticano dello sport di base.