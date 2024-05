Spese condominiali e detrazioni nel 730. In caso di interventi edilizi di manutenzione o ristrutturazione si può usufruire dei benefici fiscali che lo Stato mette a disposizione.

730 precompilato, via ai modelli per la dichiarazione dei redditi 2024: invio dal 20 maggio

Dichiarazione redditi e detrazioni

In sede di dichiarazione dei redditi, infatti, le spese condominiali potranno infatti essere portate in detrazione per ottenere una riduzione dell’Irpef da versare. L’aliquota percentuale varia in funzione del bonus edilizio. Ci sono ovviamente vincoli sulle spese detraibili, sui documenti da presentare e cosa devono fare condomini e amministratore di condominio.