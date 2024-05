Scatta il bonus da 460 euro per la spesa e la benzina. Arriva a ridosso delle elezioni europee il decreto attuativo che sblocca la nuova social card. Sarà destinata a circa 1,4 milioni di persone meno abbienti, tra le 50 e le 100mila in più rispetto allo scorso anno. Ma la card sarà distribuita dalle Poste in tutti i Comuni solo a partire da luglio e forse potrebbe essere l’ultima volta. Difficilmente, infatti, visti gli stretti margini di bilancio del nuovo Patto di Stabilità, si potranno spendere 600 milioni ogni anno per una di quelle misure emergenziali, pensate in tempi di inflazione record, che ora la Commissione Ue invita a cancellare.