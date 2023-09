Un’estate più piovosa di quella del 2022 era quasi pura aritmetica, dal momento che un anno fa le gocce cadute a terra in Friuli Venezia Giulia erano state vicine allo zero. Eppure nemmeno un luglio come quello di quest’anno, fresco e generoso quanto a precipitazioni, è riuscito a riportare in salute le falde sotterranee della nostra regione. Il dato delle acque del sottosuolo, infatti, rimane tra i più bassi d’Italia e soprattutto del Nord, con i livelli minimi ancora molto vicini.