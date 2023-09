«Studiate e divertitevi. E non abbattetevi di fronte alle difficoltà: ricordate che il successo passa spesso da una sconfitta», dice il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ai ragazzi che oggi inizieranno la scuola, in particolare ai "primini", a chi debutterà sui banchi delle elementari, delle medie, delle superiori. E siccome si sa già che non sarà un avvio facile, perché mancano insegnanti e pure dirigenti, il governatore rilancia la vecchia, ma mai cestinata, idea di regionalizzare la scuola. Non i programmi scolastici, ma il personale. «A parità di contratto - dice Zaia - la regionalizzazione del corpo insegnante nelle scuole e dei dipendenti in genere ci permetterebbe di essere più efficienti, accorcerebbe la catena di comando». E ha fatto un esempio: «Pensate cosa sarebbe se il personale sanitario fosse gestito da Roma».