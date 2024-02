Sanremo è alle porte e dal 6 febbraio partirà il 74° Festival della Musica Italiana. Una serata ricca non solo di cantanti (da 26 sono passati a 30), ma anche di super ospiti anzi i «suoi super ospiti» come piace definirli ad Amadeus. Andiamo a scoprire insieme come saranno suddivise le 5 serate all'Ariston.

Sanremo 2024, scaletta, cantanti, canzoni, conduttori, ospiti: tutto quello che vedrete dal 6 febbraio