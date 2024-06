ROMA Foto in primo piano, sorriso radioso ma velato di stanchezza: «Io sono pronta per fare la mia parte». Scrive sul profilo Instagram Ilaria Salis, a un giorno dal successo ottenuto da Alleanza verdi e sinistra alle elezioni europee. Il partito rosso-verde si è portato a casa il 6,8% superando qualsiasi previsione data dai sondaggi nelle ultime settimane, che stimavano per il partito un 4,6%. E i due leader di Avs, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, hanno subito richiamato all’ordine Pd e M5S: «Cresceremo ancora perché abbiamo un’idea chiara e abbiamo il coraggio di dire ciò che pensiamo. Siamo i più determinati nella costruzione di una alternativa. Ci rivolgiamo ad Elly Schlein e Conte. Questa responsabilità è collettiva».