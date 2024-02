Salernitana-Empoli: dove vederla in tv e streaming, probabili formazioni e orario

La ventiquattresima giornata di Serie A si apre con Salernitana-Empoli, che va in scena stasera allo stadio Arechi. I campani ospitabno i toscani per cercare di decidere le zone basse della classifica, i due club sono divisi da soli cinque punti e i campani occupano l'ultimo posto del tabellone con 13 punti. I biancoblù, invece, sono diciannovesimi con lo stesso bottino di Cagliari e Verona (18). Per cercare di raggiungere la salvezza, entrambe le squadre si sono rinforzate nel calciomercato, con la Salernitana che ha abbracciato due grandi difensori come Boateng e Manolas. L'Empoli, invece, ha migliorato l'attacco con Cerri e Niang.

