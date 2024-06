Nelle ultime ore, è emersa la notizia che la Russia si starebbe preparando a condurre esercitazioni militari nei Caraibi, suscitando interesse e preoccupazione sulla scena internazionale. Il Miami Herald, citando un funzionario americano, ha riportato che Mosca sta dispiegando aerei e navi da combattimento nella regione per delle esercitazioni previste nelle prossime settimane. Sebbene l'amministrazione Biden non consideri queste manovre come una minaccia diretta agli Stati Uniti, il dispiegamento di forze militari russe così vicino alle coste americane ha un evidente valore simbolico e strategico. Secondo alcune previsioni, è probabile che l'attività navale e aerea russa vicino agli Stati Uniti aumenterà durante l'estate, culminando in un'esercitazione navale su larga scala in autunno. Uno scenario che rievoca le tensioni dello scorso secolo, quando il mondo (diviso in due blocchi) si trovava in piena Guerra fredda.