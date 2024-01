Attacco Russia ai Paesi Nato? Ecco cosa prevede il Trattato dell'Alleanza Atlantica

«I civili devono prepararsi per una guerra totale con la Russia nei prossimi 20 anni». Dopo l'annuncio choc del Presidente del Comitato militare Rob Bauer, che intravede la possibilità che la Russia attacchi un Paese della Nato nei prossimi anni, diventa centrale il tema della difesa reciproca e collettiva. Con l'Europa alle prese con il conflitto più gravoso dal 1945 i Paesi membri non possono ignorare gli articoli chiave sulla guerra e sull'uso della forza contenuti nel Trattato dell'Alleanza Atlantica. L'Alleanza fu istituita all'indomani della seconda guerra mondiale per far fronte a un’eventuale nuova minaccia anche con armi nucleare proveniente dall'est: ovvero l’allora Unione Sovietica, oggi Russia. Negli anni i Paesi membri sono diventati 31, con l'adesione della Finlandia ratificata ad aprile 2023. Un futuro allargamento con l’ingresso dell’Ucraina è stato una delle cause che ha scatenato il conflitto tra Kiev e Mosca. Vediamo che cosa prevede il trattato nel caso in cui uno o più paesi membri venga attaccato.

