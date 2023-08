Prigozhin morto, chi era su jet lui? Da Utkin ai fedelissimi della Wagner (e lo staff di bordo). I profili

Prigozhin è morto nelle scorse ore in quello che è stato definito come «un incidente aereo». Ma chi c'era a bordo dell'Embraer legacy 600 con lui? La lista dei passeggeri è stata diffusa mercoledì in tarda sera su Telegram Rosaviatsija, l’aviazione di Mosca.

Prigozhin morto, qual è il futuro dei Wagner: dal ruolo del gruppo in Ucraina al totonomi per l'erede. Aria di vendetta

Erano 10 le persone sull'aereo: Prigozhin, il suo braccio destro Utkin, due piloti, una hostess e sette passeggeri. Alcuni membri della Wagner, oltre al «cuoco di Putin», avevano avuto un ruolo determinante non solo in Africa ma anche nel conflitto russo-ucraino.