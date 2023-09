VENEZIA - Alle spalle ha già un trattamento sanitario e sono una decina gli atti di polizia, tra segnalazioni e denunce, che lo vedono protagonista. Una volta era stato portato al comando della polizia locale perché in tasca aveva due coltellini, altre volte su di lui sono stati aperti fascicoli per lesioni personali. Tutti reati che, comunque, non prevedono l'arresto. Ecco perché - nonostante sia la più grande preoccupazione di chi passa in piazzale Roma a sera - il ventiseienne moldavo residente a Favaro che aggredisce i passanti, è libero di girare. E colpire.