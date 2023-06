PADOVA - La rivalutazione insufficiente, l’inflazione che continua a mordere, il (finora) mancato innalzamento delle pensioni minime. A causa di questo pericoloso mix di elementi, i pensionati padovani continuano a perdere potere d’acquisto in particolare sul carrello della spesa, che rincara con percentuali a doppia cifra. L’analisi dello Spi Cgil regionale parte dagli ultimi dati Inps sulle pensioni private (anno 2023) e li mette in relazione all’inflazione registrata nel 2022 in Veneto (+8,1% sul 2021) e a quella del 2023, che viaggia attorno al 5% (con punte superiori al 10% sui prodotti alimentari).