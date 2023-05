Pensioni, come saranno per chi oggi ha 40 anni: assegno dignitoso per forze armate e sanità. Le simulazioni e la fasce

A che età andrò in pensione? E di quanto sarà l'assegno? La domanda è comune, specialmente per chi non ha ancora molti anni di contributi alle spalle. La risposta è arrivata dalla Corte dei Conti, che in un rapporto sul coordinamento della finanza pubblica hanno elaborato una proiezione a partire dai dati Inps sulle posizioni degli attuali quarantenni occupati alla fine del 2020. Undici le figure-tipo prese in considerazione: solo per due di queste (gli assunti nel comparto delle Forze armate e in quello della sanità) si profila un trattamento pensionistico adeguato. I più in difficoltà? Chi lavora come autonomo e in particolare i parasubordinati, i coltivatori diretti e le lavoratrici private.