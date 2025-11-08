Pensioni, più nel Sud d'Italia e nelle Isole, meno nel Nord e nel Centro. Un sorpasso che è già avvenuto da alcuni anni e che ormai, è un trend. Lo rileva la Cgia. Nel 2024, infatti, a fronte di 7,3 milioni pensioni pagate c'erano poco più di 6,4 milioni di occupati. Il Mezzogiorno è l'unica ripartizione geografica che presenta questo squilibrio. La regione con il disallineamento più marcato è la Puglia con un saldo negativo pari a 231.700 unità. Ad eccezione di Liguria, Umbria e Marche, invece, le regioni del Centro-Nord mantengono un saldo positivo che si è rafforzato, grazie al buon andamento dell'occupazione avvenuto negli ultimi 2/3 anni.