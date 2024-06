Imu seconda casa, «Padova la terza città più cara». Uil: Roma in vetta, poi Siena e la città del Santo

L'Imu per una seconda casa, in una città capoluogo, costerà quest'anno in media 1.022 euro, con punte di oltre duemila nelle grandi metropoli. Una città del Veneto si ritrova sul podio della classifica delle città più care per le seconde abitazioni: è Padova, che con un costo medio annuo di 1.769,52 euro si posiziona terza alle spalle di Roma (2.135 euro) e Siena (1.937 euro).

Lo afferma il Servizio politiche economiche, fiscali e previdenziali della Uil, in vista della scadenza per il versamento dell'acconto Imu per il 2024, fissata per il 17 giugno. L'analisi dei costi contenuta nel Rapporto Imu 2024 evidenzia significative variazioni tra le diverse città italiane, ma anche «una notevole disparità" tra le diverse zone del Paese.