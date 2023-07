Ornella Muti: «Mia figlia Naike? Mi consigliarono di abortire per fare un film. Celentano? Non mi ha chiesto il permesso di parlare di noi»

Ornella Muti si racconta al settimanale Oggi. Racconta che Francesca Rivelli, questo il suo vero nome, è la stessa donna, quella che per anni è apparsa al cinema come in televisione. Certo, «una rappresenta se stessa, senza giudici esterni, senza osservatori, l’altra appartiene al pubblico. Tutti, credo, quando escono dal proprio guscio mettono un po’ una maschera, no?».