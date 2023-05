Siccità, il veronese Nicola Dell'Acqua è il nuovo commissario straordinario

VERONA - Forse è fin troppo facile dire che aveva il destino nel nome, anzi nel cognome, ma tant'è: nomen omen, per dirla alla Plauto, il veronese Nicola Dell'Acqua è il nuovo commissario straordinario per l'emergenza idrica. Il direttore di Veneto Agricoltura è stato nominato ieri dal Consiglio dei ministri e resterà in carica fino al 31 dicembre 2023, con possibilità di rinnovo per un altro anno come previsto dal decreto Siccità, al fianco della cabina di regìa coordinata da Matteo Salvini. Secondo i retroscena di Palazzo, il titolare leghista delle Infrastrutture avrebbe espresso il proprio gradimento sulla proposta formulata dal collega dell'Agricoltura, il meloniano Francesco Lollobrigida, anche perché l'indicazione sarebbe arrivata dalla Regione presieduta da Luca Zaia, di cui il 58enne è stato dirigente dell'area Tutela e sviluppo del territorio per una parte della scorsa legislatura.