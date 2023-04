PADOVA - «Siamo feriti ma possiamo guarire. Abbiamo un secondo tempo da giocare e vogliamo vincerlo senza andare ai supplementari». Patrizio Bertin, presidente dell'Ascom Confcommercio di Padova, sceglie una metafora sanitaria e poi una sportiva per rappresentare l'ennesimo scenario altalenante della categoria. Nel 2022 i fatturati sono aumentati mediamente del 15% rispetto all'anno precedente ma i costi di affitti, bollette e materie prime si fanno sentire eccome. Risultato: il 30% delle imprese è stata costretta a chiudere l'anno in perdita. La fotografia sulle cinquemila attività associate è stata scattata ieri all'ora di pranzo nella rinnovata sede di piazza Bardella alla Stanga per l'assemblea annuale dell'associazione di categoria.