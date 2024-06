GRADO - Panico e terrore in mare al largo di Grado. La motonave Audace, con 85 persone a bordo tra passeggeri (anche stranieri) ed equipaggio, ha rischiato di affondare nella tarda mattinata di ieri. A causa di un problema tecnico il mezzo ha iniziato ad imbarcare acqua dalla prua mentre era in navigazione verso Monfalcone, a circa cinque miglia dalla costa. Il mare era particolarmente mosso a causa della Bora forte e del maltempo che imperversa da giorni a Nordest. Tanta, tantissima la paura a bordo ma fortunatamente nessuna conseguenza grave per i passeggeri e i quattro membri dell'equipaggio che sono stati tratti in salvo dalla Guardia costiera con le scialuppe di salvataggio in dotazione alla nave che collega Grado a Trieste. Sei persone sono state trasferite precauzionalmente al Pronto soccorso, in codice verde.