Nato, ecco la più grande esercitazione militare dai tempi della Guerra Fredda: pronti 41mila soldati nella missione "Steadfast Defender"

Sarà la più grande esercitazione militare congiunta dai tempi della Guerra Fredda. Oltre quarantamila soldati che la Nato metterà in campo per dimostrare come l'Alleanza reagirebbe ad un'aggressione della Russia contro uno dei suoi membri. La missione si chiama "Steadfast Defender", già svoltasi in passato, e rientra nella strategia della Nato in risposta all’invasione dell’Ucraina.