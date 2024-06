Due operai sono scesi per salvare i ragazzi intrappolati nel fiume Natisone. Dalle foto si riconoscono in mezzo alla vegetazione. Due macchie. Uno ha i calzoni gialli, l'altro arancioni. «Ci stanno parlando», racconta Michele De Sabata, sindaco di Premieracco. Cosa gli hanno detto? «Faticano a parlarne. Sono stati sentiti dai carabinieri». Conoscono il posto, sono della zona, e sanno anche dei pericoli. Ma quando arrivano Cristian, Patrizia e Bianca sono già circondati dall'acqua. Sono sull'isolotto dove aspettano i soccorsi, sperando nel loro arrivo. Tra loro e la via da cui sono arrivati si è già scavato un "canyon" in cui l'acqua scorre velocemente.

Nell'immagine si vedono i tre ragazzi parlare con i due operai