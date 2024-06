Cristian, Bianca e Patrizia sono finiti in una trappola mortale. Ma esisteva una via di fuga dalle acque del Natisone? La domanda sorge guardando, anche attentamente le immagini, e anche i video, ma possono trarre in inganno. Potrebbe infatti sembrare semplice scappare, ma non lo era e il tragico epilogo per i tre ragazzi ne è l'evidenza. Chi conosce il posto conosce molto bene anche quanto pericoloso possa essere il Natisone. E anche i tre ragazzi erano non erano esperti del fiume, delle sue rive, e della potenza che poteva sprigionare. Ecco la ricostruzione della dinamica.