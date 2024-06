Michelle Hunziker: «Silvio Berlusconi mi disse "vengo al tuo spettacolo solo se pago il biglietto". Lui era così»

È trascorso un anno da quando Silvio Berlusconi è venuto a mancare dopo il ricovero nell'Ospedale di San Raffaele a Milano. La sua morte ha sconvolto il Paese che lo ricorderà questa sera con uno speciale su Canale 5 con "Caro Presidente, un anno dopo". Inidpendentemente dal partito politico, il Cavaliere ha lasciato un segno indelebile nel cuore di chi lavorava con lui, sia in politica, sia nelle sue aziende. I collaboratori ed operai lo ricordano come un uomo generoso e d'altri tempi, che passava a salutare tutti, indistintamente dal grado di importanza all'interno dell'azienda e si ricordava la maggior parte dei nomi, se non proprio tutti.

Ad avvalorare questo dolce ricordo di Silvio Berlusconi, anche Michelle Hunziker che in una recente intervista nel podcast "2046" di Rovazzi e Marco Mazzoli, ha rivelato un aneddoto molto significativo sul Cavaliere.