Previsioni meteo per il ponte del 2 giugno. Pioggia, temporali e grandine: ecco le zone che si salveranno dal maltempo (e quali no)

Previsioni meteo 2 giugno - Il primo ponte dell'estate non potrà accontentare tutti in fatto di tempo anzi, le zone privilegiate dal sole saranno davvero poche mentre molte di più saranno quelle esposte al rischio di temporali, anche forti e con possibilità di eventi di grandine. Questo perché la circolazione sul Mediterraneo consentirà ancora lo sviluppo di instabilità e non si tratterà solo di temporali pomeridiani anche se quelli saranno senz'altro la tipologia prevalente. Del trittico 2, 3, 4 giugno forse la giornata migliore sarà proprio quella di venerdì perché il campo barico sarà leggermente più elevato e lo sviluppo di fenomeni convettivi sarà meno diffuso pur se presente su gran parte delle zone montuose. Tra sabato e domenica dovremo invece fare i conti con infiltrazioni più fresche dall'Europa nord orientale da un lato e l'avvicinamento di una bassa pressione dalle Baleari. Ma senza perderci in preamboli andiamo subito a vedere come potrà essere il tempo in questi giorni.