Meteo, maltempo e temporali in arrivo in serata e domattina: scatta la nuova allerta in Veneto e Fvg. Le previsioni

Anche per oggi, mercoledì 12 giugno, la Protezione civile del Comune di Venezia, sulla base dei dati del Servizio meteorologico del Centro funzionale decentrato (CDF) della Regione Veneto, ha diramato un'allerta maltempo dal tardo pomeriggio fino alla mattinata di domani, giovedi 13 giugno. Previsto tempo ancora instabile con possibili rovesci, temporali e fenomeni intensi. L'allerta segue quella arancione diramata ieri sia sul Veneto che sul Friuli Venezia Giulia.

Più probabilmente nella notte tra mercoledì e giovedì, per il persistere dell'area ciclonica con nucleo sulla Scandinavia. Poi pressione in aumento, la probabilità di piogge tenderà a diminuire. Da venerdì circolazione anticiclonica, seppur non particolarmente accentuata; la caratteristica meteorologica saliente sarà l'aumento delle temperature.