MESTRE - Tutti pronti a registrarsi per il “105 Summer Festival” al parco San Giuliano. Partono da oggi le prenotazioni sul sito www.veneziaunica.it (gratuite, ma obbligatorie) per l’evento di venerdì 21 giugno che porterà sul palco buona parte del meglio della musica dell’estate, con inizio alle 21 ma apertura dei cancelli già dalle 14, con l’area per il pubblico che verrà delimitata come avvenuto l’anno scorso per il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari. Per ora si prevedono 20mila posti disponibili, che potrebbero comunque aumentare in base alle domande.