Mestre, allarme smog. Aria irrespirabile per quaranta ore, l'allerta rossa non finisce più

MESTRE - Dalle 20 di sabato a mezzogiorno di ieri: per 40 ore consecutive si sono respirate concentrazioni di polveri tra il doppio e il triplo rispetto alla soglia di allarme di 50 microgrammi di Pm10 che, a sua volta, è più alta rispetto alle indicazioni dell'Oms, l'Organizzazione mondiale della Sanità. Insomma, nei polmoni continua ad entrare veleno e l'allerta rossa, sia in città che in provincia, viene confermata anche per i prossimi giorni, con una tenue speranza solo per il fine settimana.