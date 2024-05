MESTRE - Adesso il progetto, quello vero, c'è. Non più solo quel "masterplan" del settembre 2020 che, pur affascinante, abbozzava solamente quello che un giorno sarebbero diventati i 5 ettari dell'ex ospedale di Mestre, ma un quadro dettagliato di quello che il Gruppo Alì, titolare del compendio acquistato all'asta cinque anni fa per 33 milioni di euro, vuole realizzare. Tutte le carte sono state protocollate lunedì (in realtà erano state depositate già venerdì scorso, anche se mancava ancora qualcosa) e adesso, ufficialmente, inizia il cammino del recupero dell'area da cui dipende buona parte del futuro del cuore dell'intera città. E su cui i comitati, che chiedono la garanzia dell'uso pubblico dei vecchi edifici come previsto dalla vecchia convenzione tra Comune e precedente proprietario dell'area, stanno già affilando le armi.