MESTRE - Se si arrabbia Padre Roby, come vuole essere chiamato, allora si è davvero superato il limite. E il limite sono quelle siringhe, le chiazze di sangue e sporcizia varia ritrovata l’altra mattina sulle scale nel retro della sua chiesa, quella del Cuore Immacolato di Maria ad Altobello. «Ma non c’è solo quello - aggiunge padre Roberto Marongiu -, perché in piazzale Madonna Pellegrina sono costretto ad assistere a scene di spaccio a cielo aperto, in questo caso tra giovani bengalesi, che usano vasi e cespugli per nascondere e prelevare la droga. E poi il degrado generale, vandalismi, risse e intimidazioni ai cittadini. Bisogna fare qualcosa». E stasera, dopo la messa del sabato, partirà una petizione per chiedere a sindaco, polizia locale e prefetto “controlli e sorveglianza continua, vigilanza a piedi, telecamere e potenziamento dell’illuminazione pubblica.