MESTRE - Tutto doveva restare top secret fino a giovedì 6 giugno, data nella quale, verso sera, è convocata la presentazione ufficiale del rilancio del Centro le Barche, con novità interne, esterne con gli imponenti ledwall montati nei giorni scorsi e, soprattutto, il nuovo nome. Ma tenere segreto quest'ultimo, dovendo montare le maxi-insegne su tutte le facciate era davvero un'impresa colossale, sotto gli sguardi di centinaia di curiosi che ieri, giorno di mercato, hanno buttato l'occhio incuriositi per i cambiamenti in arrivo annunciati dal Gazzettino nei giorni scorsi. E, complice un colpo di vento che ha "spalmato" sulla nuova insegna il telone che doveva mascherarla alla perfezione, il segreto è stato svelato: l'ex Coin (per i mestrini più anziani), diventato poi "Centro le Barche" nel maggio di 28 anni fa, tra una settimana prenderà il nome di "Ca' Mestre". Una scelta che va a premiare la città nella quale questo Centro, tra alti e bassi, ha sempre rappresentato il cuore dello shopping.