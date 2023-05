MESTRE - Pedalando a Venezia con la testa sulla bicicletta. Il bike festival Pavè da domani torna in sella a Mestre per l'edizione 2023, dopo l'esordio di successo dello scorso anno. Saranno tre giorni di narrazione ed esperienze outdoor tra terra e acqua, partendo dal Museo del 900 che ospiterà la sezione teorica della manifestazione (oggi e domani dalle 10 alle 19) e proseguendo al parco San Giuliano dove sono in programma due gare (domenica).

L'evento è ideato e organizzato da La Velostazione Venezia Aps (associazione culturale dedicata alla mobilità attiva e alla ciclabilità), in collaborazione con M9, e patrocinata dal Consolato generale della Germania (nazione ospite dopo i Paesi Bassi del 2022), Regione Veneto, Comuni di Venezia e Cavallino-Treporti, Università Iuav, Europe Direct Venezia e Fiab. Gli appuntamenti divulgativi, dal respiro internazionale con ampio spazio alle progettualità straniere considerate avanguardie, prevedono incontri di approfondimento e confronto, tra talk, laboratori, proiezioni, alternando testimonianze e racconti di urbanisti, cicloviaggiatori, film-maker, attivisti e ultra ciclisti come Martin Bergmeister e Daniele Valiante.

«Parleremo di esperienze di viaggio, nuove politiche a favore di una mobilità lenta e sostenibile, urbanistica e comunicazione, imprese titaniche spiega Andrea Heinrich, curatore del festival - Lo faremo con il faro puntato sulla bicicletta, un mezzo semplice per risolvere grandi problemi».