MESTRE - La line-up non è più un segreto. Venerdì 21 giugno il "105 Summer Festival", il progetto musicale di Radio 105 che farà tappa in città ad ingresso libero (previa prenotazione), porterà al parco San Giuliano un cast con buona parte del meglio della musica dell'estate in arrivo. Da Ghali alla rapper Anna, passando per Colapesce Dimartino e Alessandra Amoroso, fino a Baby K e Paola & Chiara (tutti artisti che - anche se possono piacere o non piacere - di tormentoni se ne intende), saranno tutti sul superpalco che verrà allestito il primo giorno dell'estate 2024 per la seconda delle quattro tappe in giro per l'Italia del tour del "105 Summer Festival", concerti che verranno trasmessi in diretta su Radio 105, Radio 105 Tv (sul canale 66 del digitale terrestre), via App e live sui social di Radio 105.