SAN STINO - A pochi giorni dal settimo anniversario dell’incendio della Grenfell Tower, il grattacielo nel quale la notte del 14 giugno 2017 morirono 72 persone e tra loro i fidanzati Marco Gottardi, di San Stino di Livenza, e Gloria Trevisan, di Camposampiero, da Londra arriva la notizia che si allungano i tempi dell’inizio del processo. Secondo la documentazione legale in possesso delle famiglie il dibattito in aula non dovrebbe partire prima del 2027 o addirittura nel 2028. Non meno di dieci anni dopo il tragico rogo.