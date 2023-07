Elisabetta Caon, chi era e come è morta la 29enne in vacanza nel Peloponneso: chitarra e viaggi le sue passioni

Elisabetta Caon morta in Grecia, durante la vacanza che stava facendo nel Peloponneso con il suo fidanzato Yiannis era una giovane solare e piena di interessi come dimostrano il percorso di studi e di vita. A ventinove anni la ricercatrice veneta aveva già fatto numerose esperienze. Non solo la laurea in biotecnologia a Padova, ma anche il dottorato di ricerca presso l’University College di Londra (qui si era legata sentimentalmente a Yiannis, originario proprio della Grecia) che l'avevano formata professionalmente con alcune pubblicazioni già all'attivo. E poi i viaggi (indimenticabile quello del 2016 in Bosnia) e la passione per la chitarra che l'aveva portata a formare il quartetto Sliwowitz con il quale si era ben classificata in concorsi nazionali e internazionali.