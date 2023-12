MONTEBELLUNA (TREVISO) - C’è solo un particolare in grado di rovinare una prelibata cena di pesce: il fatto che una lisca, sfuggita inavvertitamente al cuoco, possa finire in gola. Ed è quello che è accaduto al bassista montebellunese Alberto Rigoni, figlio del noto saggista e scrittore Mario Andrea Rigoni scomparso nell’ottobre del 2021. E se ora il musicista può sorridere del fuori programma della vigilia di Natale, lo deve solo alla bravura dei medici dell’ospedale di Montebelluna, che sono intervenuti per eliminare quella spina.