Loreen, chi è la vincitrice di Eurovision 2023: prima donna a vincere due volte. Gli esordi, la vita privata e la carriera della cantante svedese

Loreen è la vincitrice di Eurovision 2023. compirà 40 anni a ottobre, è nata a Stoccolma da genitori marocchini berberi. Il suo nome completo è Lorine Zineb Nora Talhaoui ed è una cantante pop svedese. Non è un volto nuovo del festival europeo. Loreen ha già partecipato, e vinto, all'Eurovision rappresentando il suo Paese all'edizione del 2012 a Baku, in Azerbaigian. Cantava "Euphoria". Nel 2013, quando l'Eurofestival si è tenuto nella città svedese di Malmö, Loreen ha cantato sia nella semifinale che nella finale.